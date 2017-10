NEOS-Landessprecher legt Funktion zurück

NEOS-Landessprecher Christoph Haselmayer beendet seine politische Karriere und wechselt in die Privatwirtschaft. Über die Nachfolge soll noch heuer auf einer Landesmitgliederversammlung entschieden werden.

Ende Oktober legte der bisherige stellvertretende Landessprecher und Spitzenkandidat, der gemeinsam mit Hermann Bärntatz die Doppelspitze von NEOS Kärnten bildet, alle seine Funktionen in der Bürgerbewegung zurück. Haselmayer nahm ein Angebot aus der Privatwirtschaft an, das mit einer Parteimitgliedschaft nicht vereinbar sei, wie er sagt. Details will er erst Anfang 2018 bekannt geben und bis dahin eine „parteipolitische Abkühlphase“ für seine zukünftige Funktion einlegen.

ORF

Die FPÖ bekam bei der Nationalratswahl in Kärnten viele Stimmen von Stammwählern, 16 Prozent kamen von der SPÖ. Auch Nichtwähler von der Wahl 2013 stimmten am Sonntag für die FPÖ. Auch die ÖVP profitierte von Wechselwählern. Zehn Prozent der bisherigen Grün-Wählern in Kärnten wechselten zu NEOS - mehr dazu in FPÖ gewann Stimmen von allen Parteien.