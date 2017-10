Viele Geschäfte in Klagenfurt sperren zu

In Klagenfurt sperren bis Ende des Jahres etliche Geschäfte zu, vor allem rund um den Neuen Platz. Darunter sind auch alteingesessene Händler. Was mit den leerstehenden Geschäftslokalen passiert, ist noch unklar.

Seit mehr als 100 Jahren gibt es das Porzellangeschäft Pötzl in der Karfreitstraße, nur wenige Schritte vom Neuen Platz entfernt. Jetzt wird dort abverkauft. Für Adriana Zuzzi-Stietka, die das Geschäft in der dritten Generation führt, eine notwendige Maßnahme: „Ich habe seit längere Zeit bemerkt, dass die Kundenfrequenz nachlässt, das Einkaufen hat sich geändert, auch durch das Internet. Vielleicht sind auch die Schränke voll, aber das Einkaufsverhalten hat sich geändert.“

Sie sei mit der Branche aufgewachsen und habe schon als Kind mitgeholfen. Nach langer Überlegung schließe sie nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dass so viel andere zusperren müssen, stimmt die Noch-Geschäftsfrau nachdenklich. Das sei schlimm, auch viele italienische Kunden fragen, was mit der wunderschönen Stadt passiere. Sie sei bestürzt über diese Entwicklung, so Zuzzi-Stietka.

„Dramatische Entwicklung“

Am Neuen Platz werden bis zum Jahresende drei Geschäfte, darunter das Humanic-Schuhgeschäft, das Modehaus Orsay und der alteingesessene Herrenausstatter Glasner für immer zusperren. Gerüchte gibt es auch, dass das C&A-Modegeschäft noch heuer schließen wird, Bestätigung dafür gibt es aber keine.

Das sei eine dramatische Entwicklung, sagt die Sprecherin der Innenstadtkauflaute, Cornelia Hübner. Man könne Konzernentscheidungen nicht beeinflussen, aber man wird schauen müssen, wie man die Flächen belebe. „Das ist sehr schwierig, weil es riesige Flächen sind. Man wird sich überlegen müssen, dass nicht mehr alles mit Handel belebt werden kann. Man muss sich andere Mittel suchen, wie man Leute in die Geschäfte bekommen. Sei es mit Ärzten oder Büros.“

Es müsse Gespräche mit der Stadt geben, so Hübner, denn derzeit stehen 130 Geschäftslokale in Klagenfurt leer.

