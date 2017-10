Leyroutz bleibt bis März FPÖ-Klubobmann

In Kärnten hat am Mittwoch der Parteivorstand der Freiheitlichen getagt. Ein Ergebnis ist, dass Christian Leyroutz bis zur kommenden Landtagswahl im März Klubobmann in Kärnten bleibt.

Drei Tage nach der Wahl stand der Landesparteivorstand der Freiheitlichen am Mittwoch in Klagenfurt noch ganz im Zeichen des Wahlerfolges. Mit mehr als 1,3 Millionen Stimmen erzielte die FPÖ ihr bestes Ergebnis aller Zeiten, hieß es in der anschließenden Pressekonferenz. Kärnten habe mit 31,83 Prozent der Wählerstimmen wesentlich dazu beigetrgen.

Die fünf Mandate gehen an Landesspitzenkandidat und den Mühldorfer Bürgermeister Erwin Angerer, den Ex-Landesrat Christian Ragger, den Afritzer Bürgermeister Max Linder und Klubobmann Christian Leyroutz. Weil dieser Klubobmann bis zur Landtagswahl bleiben will, rückt die Klagenfurter Gemeinderätin Sandra Wassermann vor. Ob sie dort bleiben wird ist aber ungewiss.

FPÖ will wieder in Regierung

Gewiss ist für die FPÖ dagegen, dass sie nach Jahren in der Opposition wieder in die Regierung will. Für Darmann ist auch eine Zusammenarbeit mit der SPÖ theoretisch vorstellbar, falls Sebastian Kurz mit seinen Verhandlungen scheitert und die SPÖ überhaupt dazu bereit sei.

Die FPÖ erzielte bei der Nationalratswahl in Kärnten viele Stimmen von Stammwählern, 16 Prozent kamen von der SPÖ. Auch Nichtwähler von der Wahl 2013 stimmten am Sonntag für die FPÖ - mehr dazu in FPÖ gewann Stimmen von allen Parteien.