Hypo-Zentrale: Verbindliche Angebote bis März

Die ehemalige HYPO-Zentrale im Osten von Klagenfurt steht schon seit längerer Zeit zum Verkauf. Die Frist für Interessensbekundungen ist nun zu Ende. Bis März 2018 werden verbindliche Angebote erwartet.

Die erste Phase des Verkaufsprozesses der ehemaligen Hypo-Zentrale in Klagenfurt ist abgeschlossen. Wie ein Sprecher der Heta Asset Resolution AG am Montag sagte, hätten bis zum Sonntag, dem 15. Oktober, vor allem deutsche und österreichische Investoren Interesse am Kauf des „Alpen Adria Centers“ angemeldet und eine „unverbindliche Interessensbekundung“ abgegeben. Wie viele Interessenten sich gemeldet haben, wollte man nicht bekanntgeben.

In der nächsten Phase, die bis Ende 2017 laufen wird, werden die Interessenten aufgefordert, unverbindliche Angebote mit detaillierten Angaben zu den möglichen Käufern abzugeben. „Verbindliche Angebote erwarten wir im ersten Quartal 2018, einen Abschluss dieses Verkaufsverfahrens im ersten Halbjahr 2018“, sagte der Heta-Sprecher.