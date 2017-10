Pkw 20 Meter hoch geschleudert - zwei Tote

Bei einem Verkehrsunfall in Glandorf sind Samstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 29-jährige Lenker kam von der Straße ab. Der Wagen wurde 20 Meter in die Höhe geschleudert und fiel wie ein Stein auf die Fahrbahn zurück.

Die drei Männer im Alter zwischen 22 und 29 Jahren waren am Abend auf der Blintendorfer Gemeindestraße in Glandorf (Bezirk St. Veit) unterwegs. Die Spuren des Unfalls lassen laut Polizei darauf schließen, dass der Wagen eine Geschwindigkeit von rund 150 km/h hatte. In einer leichten Linkskurve kam der Wagen von der Straße ab. Über 150 Meter überschlug sich das Auto über eine Wiese. Gebremst wurde der Wagen von einem Erdwall bei einer Brückenüberführung.

Der Wagen wurde durch den Aufprall laut Polizei etwa 20 Meter in die Höhe geschleudert und fiel dann wie ein Stein zurück auf die Straße. Dabei wickelte sich die Windschutzscheibe regelrecht um die Leitschiene. Ein vorbeikommender Autofahrer sah das rauchende Unfallwrack und alarmierte die Polizei.

Beifahrer aus Auto katapultiert

Die Wucht des Aufprall war laut Polizei gewaltig. Dabei wurde ein 23-jähriger Beifahrer aus Klagenfurt, der auf dem Rücksitz saß, aus dem Wagen geschleudert. Der junge Mann blieb lebensgefährlich verletzt am Böschungshang liegen. Er erlag seinem Verletzungen nach der Einlieferung ins Klinikum Klagenfurt.

Der 29-jährige Lenker und ein 22-jähriger Beifahrer aus Villach wurden im Wagen eingeklemmt. Der Lenker konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Der 22-jährige Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.