Gesundheitsamt muss nach Einbruch schließen

Einbrecher haben Freitagnacht das Gesundheitsamt in Klagenfurt verwüstet. Wegen der aufwendigen Spurensicherung und Aufräumarbeiten muss das Gesundheitsamt am Montag geschlossen bleiben.

Die Täter schlugen in der Nacht ein Fenster des Gesundheitsamtes in der Klagenfurter Bahnhofsstraße ein und gelangten so in die Büro- und Ordinationsräume. Sie brachen weitere Türen auf, und durchwühlten die Räume. Die Spurensicherung gestaltete sich für die Polizei schwierig, mehrere Räume mussten genau auf Hinweise untersucht werden.

Da laut Polizei „eine derartige Verwüstung des Tatortes stattgefunden hat“, werden auch die Aufräumarbeiten länger dauern. Das Gesundheitsamt muss deswegen am Montag (16. Oktober) geschlossen bleiben. Unklar ist auch noch, wie hoch der Schaden ist und was gestohlen wurde.

