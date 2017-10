Von tonnenschwerem Radlader überrollt: Tot

Ein 52 Jahre alter Lkw-Lenker aus dem Bezirk Villach ist am Freitag in Fürnitz auf einem Firmengelände von einem 13 Tonnen schweren Radlader überrollt worden. Er war sofort tot. Der Lenker des Radladers hatte den Mann nicht gesehen.

Der Kraftfahrer aus dem Bezirk Villach war gegen 8.30 Uhr gerade dabei, einen Container ins Firmengelände einer Firma im Bezirk Villach zu liefern. Die Ladung wurde von einem 53-jährigen Hallenarbeiter und Lader-Fahrer übernommen. Er bediente einen weiteren Lieferanten und nahm einen Laufzettel entgegen und setzte dann die Fahrt mit dem Radlader fort. Dabei übersah er den 52-jährigen Kraftfahrer und überfuhr ihn mit der rund 13 Tonnen schweren und nicht zum Verkehr zugelassenen Arbeitsmaschine. Der Mann hatte sich zu diesem Zeitpunkt in einem toten Winkel zwischen Radlader und Container befunden. Trotz Reanimation durch das eingetroffene Notarztteam des Roten Kreuzes starb der 52-Jährige an der Unfallstelle.

Erst vor wenigen Tagen stürzte ein 63-Jahre alter Mann aus Völkermarkt bei Arbeiten am Dach eines Wohnhauses zehn Meter in die Tiefe. Er starb an den dadurch erlittenen schweren Kopfverletzungen - mehr dazu in Völkermarkt: Tödlicher Unfall bei Dacharbeiten.