Letzte Chance fürs Wählen mit Wahlkarte

440.207 Kärntner sind bei der Nationalratswahl am Sonntag wahlberechtigt. Mehr als 30.000 von ihnen wählen per Wahlkarte. Noch bis Freitagmittag können sich all jene, die am Sonntag nicht in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen können, diese bei der Gemeinde abholen.

Die Wahlkarten müssen persönlich bzw. durch einen Bevöllmächtigten entgegengenommen werden. Damit kann man dann am Sonntag in jedem Wahllokal in Österreich seine Stimme abgeben.

Auch für die klassische Briefwahl per Post ist es nocht nicht zu spät. Bis Samstagfrüh kann man die Wahlkarte noch in den Postenkasten werfen. Wegen der Nationalratswahl am Sonntag leert die Post auch am Samstag um 9.00 Uhr in ganz Österreich die Briefkästen. Danach werden die Wahlkarten zu den Bezirkswahlbehörden bei den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten gebracht. Dort kann man die ausgefüllten Wahlkarten bis spätestens Sonntag auch persönlich abgeben bzw. von einer anderen Person hinbringen lassen.

