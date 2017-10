Tauernbahn-Sperre: Verzögerungen erwartet

Von Samstagfrüh bis Montagabend wird die Tauernbahnstrecke zwischen Böckstein und Schwarzach-St. Veit wegen Bauarbeiten für den Zugverkehr gesperrt. Das führt zu Fahrplanänderungen bei den Zügen zwischen Klagenfurt und Salzburg.

In den drei Tagen der Tauernbahnsperre werden zwischen Böckstein und Schwarzach St. Veit alle Tunnels kontrolliert und gereinigt, Schienen und das Schotterbett werden teilweise erneuert und auch an den Oberleitungen wird gearbeitet. Die Autoschleuse Tauernbahn verkehrt planmäßig, im Zugverkehr kommt es aber zu Verzögerungen.

Im Baustellenabschnitt fahren ersatzweise Busse. Die Züge zwischen Böckstein und Klagenfurt fahren in beiden Stationen um eine halbe Stunde früher als sonst ab. Anschlüsse können nicht garantiert werden. Die Fernverkehrszüge in Richtung Slowenien und Kroatien fahren aber in Villach um eine halbe Stunde später ab, damit sollten es mit diesen Anschlüssen klappen.

Nachtreisezüge brauchen drei Stunden länger

Fahrgäste, die mit den internationalen Nachtreisezüge unterwegs sind, müssen deutlich mehr Reisezeit einplanen. Die Züge werden großräumig über Selzthal und Friesach umgeleitet. Sie sind drei Stunden länger unterwegs als im Normalfall über die Tauernbahn. Für Rollstullfahrer steht ein eigener Anruf-Shuttle-Dienst zur Verfügung. Fahrräder können von Samstag bis Montag in den Bussen des Schienenersatzverkehr zwischen Böckstein und Schwarzach St. Veit nicht mitgenommen werden. Der erste Zug auf der Tauernrammpe in Salzburg wird dann am Montag um 17.00 Uhr wieder fahren.

Informationen sind an allen betroffenen Bahnhöfen und Haltestellen, im Internet oder telefonisch unter 05-1717 (ohne Vorwahl zum Ortstarif) erhältlich.

