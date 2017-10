Schulbuch verbrannt: Tausende Euro Schaden

Ein offenbar ungeliebtes Langenscheidt-Wörterbuch haben vier Schüler nächstens in einer Schule bei Wolfsberg verbrannt. Dabei wurde auch der Kunstrasen beschädigt, der Schule entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Schon vor neun Tagen wollten die Schüler, 13 bis 16 Jahre alt, das ungeliebte Schulbuch „los werden“. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten die Jugendlichen nun ausgeforscht werden. Am 1. Oktober kletterten die vier Schüler abends über ein Vordach der Neuen Mittelschule in St. Gertraud (Bezirk Wolfsberg). Dort hebelten sie ein gekipptes Fenster auf und gelangten so in das Schulgebäude.

In der Schule entwendeten die Jugendlichen das Wörterbuch und verbrannten es im Schulhof. Durch den Brand wurde der in diesem Bereich verlegte Kunstrasen beschädigt, der Schule entsteht laut Polizei ein Schaden von mehreren tausend Euro. Nach Abschluss der Erhebungen werden die Jugendlichen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.