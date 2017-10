Innenminister Sobotka in Unfall verwickelt

Der Autokonvoi von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist am Abend auf der Packer Straße bei Völkermarkt in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Ein 48-Jähriger und sein neun Jahre alter Sohn wurden schwer verletzt.

Die Dienstfahrzeuge des Innenministers waren am Samstagabend auf dem Weg zu einem Termin am St. Veiter Wiesenmarkt, als auf der Packer Bundesstraße bei Völkermarkt plötzlich ein Wild versuchte, die Fahrbahn zu überqueren. Der Chauffeur des Innenministers konnte gerade noch bremsen und eine Kollision mit dem Tier verhindern. Der Lenker des direkt dahinter fahrenden Wagens mit den Sicherheitsbeamten des Innenministers musste seinen Audi verreißen, wohl um einen Auffahrunfall zu vermeiden.

Dabei geriet das Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite, auf der gerade ein 48 Jahre alter Autofahrer aus Klagenfurt mit seinem Sohn unterwegs war. Die beiden Lenker konnten einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.

ORF

Klagenfurter in Wrack eingeklemmt

Alle drei Cobra-Beamten, die zum Schutz von Wolfgang Sobotka abgestellt waren, wurden bei dem Unfall verletzt. Der 48 Jahre alte Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde in dem Wrack seines Wagens eingeklemmt und musste vom Notarztteam erstversorgt werden. Er wurde schwer verletzt. Auch sein neun Jahre alter Sohn wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Vater wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht, sein Sohn in die Kinderabteilung des Klinikums Klagenfurt am Wörthersee. Die drei Beamten der Cobra wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Innenminister unverletzt

Innenminister Wolfgang Sobotka wurde beim Unfall nicht verletzt. Er und seine Mitarbeiter wurden bereits von der Polizei zum Unfallhergang befragt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an, auch die Staatsanwaltschaft ist beteiligt. Auf die Frage, ob bei dem Unfall erhöhte Geschwindigkeit im Spiel gewesen sein könnte, konnte der Polizeisprecher Rainer Dionisio keine Angaben machen. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen. Von deren Verlauf ist abhängig, ob dem Lenker eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung drohen könnte.

Bereits im August des vergangenen Jahres war ein Auto des Innenministers in einen Auffahrunfall verwickelt. Ein nachfolgender Pkw mit Leibwächtern des Ministers war auf das Heck des Dienst-BMWs aufgefahren. Verletzt wurde damals niemand - mehr dazu in Auto von Innenminister in Unfall verwickelt (ooe.ORF.at; 17.8.2016).