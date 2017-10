Klagenfurt: Initiative für Alkoholverbot

Der Heiligengeistplatz in Klagenfurt gilt nach wie vor als ein Drogenumschlagplatz. Anrainer beklagen sich über einen Anstieg bei Alkoholexzessen und Raufereien. Eine Initiative setzt sich nun für ein Alkoholverbot rund um den Platz ein.

Der Heiligengeistplatz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Klagenfurt, der seit Jahren zunehmend in Verruf gerät. Vandalenakte, Alkoholexzesse und Drogenmissbrauch gehören hier zum Alltag, sagte uns eine Anrainerin. Aus Angst vor möglichen Folgen will sie unerkannt bleiben: „Die Agression hat sich so gesteigert, dass man sich sehr gefährdet fühlt. Das geht nicht nur mir so, das hört man immer wieder.“

Ärzte: Mütter und Kinder belästigt

Ähnliche Erfahrungen machten auch jene Mediziner, die im Ärztehaus auf dem Heiligengeistplatz ihre Ordination haben. Kinderarzt Peter Kitzler: „Es gibt Lärmbelästigung, Schlägereien, Brüllereien, es das sehr unangenehm, weil hier Mütter mit ihren Kindern durch gehen und die werden auch noch belästigt.“

ORF

Alkoholverbot gefordert

Mit einer neuen Initiative wird mehr Sicherheit auf dem Platz gefordert. Die Anrainer wollen nicht nur einen Ausbau der Videoüberwachung, sie fordern auch ein Alkoholverbot. Herbert Premur, Rechtsanwalt der Initiative: "Ein solches Alkoholverbot würde sich relativ leicht durchsetzen lasen, das ist internationaler Standard und wird etwa auch relativ großräumig in der Innenstadt von Graz umgesetzt.

Am Mittwoch wurde den Vertretern der Stadt und der Polizei eine Unterschriftenliste übergeben. Die Verantwortlichen zeigten sich über die Entwicklungen überrascht. Erst vor kurzem seien Maßnahmen zu mehr Sicherheit gesetzt worden. Horst Jessenitschnig vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt: "Der Bereich ist verschönert und auch beleuchtet worden. Von uns sind verstärkt Fußstreifen eingeteilt worden. Diese Maßnahmen haben bewirkt, dass eine Beruhigung eingetreten ist.

ORF

Bürgermeisterin: Alkoholverbot prüfen

Dennoch will man die Vorschläge wie ein Alkoholverbot ernst nehmen. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ): „Das könnte ich mir vorstellen, das muss man prüfen. Natürlich möchte ich, dass der Heiligengeistplatz ein Platz ist, auf den man ohne Angst gehen und auf den Bus warten kann.“ Bei der nächsten Gemeinderatssitzung sollen die Maßnahmen noch einmal diskutiert werden, sagte Mathiaschitz.