Nach Zirkustragödie zurück in der Manege

Der Zirkus Brumbach verlor vor wenigen Monaten fünf Familienmitglieder bei einem Unfall. Jetzt schlugen die verbleibenden Mitglieder der Familie in Kärnten wieder ihre Zelte auf. Sie wollen trotz des Schicksalsschlags weitermachen.

Mitte August kam es im deutschen Baden-Württenberg zu einem fatalen Unfall. Ein Müllwagen kippte um und begrub eine junge Artistenfamilie unter sich. Fünf Familienmitglieder kamen dabei ums Leben. Der Fall löste in Deutschland eine riesige Welle der Trauer und Anteilnahme aus.

ORF

Jetzt kehrt die Zirkusfamilie Brumbach wieder in die Manege zurück und schlägt erstmals nach dem tragischen Unfall ihre Zelte in Kärnten auf. Zirkusdirektor Stefan Brumbach, der das Familienunternehmen in sechster Generation leitet, und seine Frau Manuela Brumbach wollen weitermachen und wagen einen Neuanfang mit ihrem erst acht Jahre alten Sohn Emilio. Er ist der Hauptartist des Zirkus Brumbach.

ORF

Der Achtjährige übt pausenlos, um die Besucher bei den Vorstellungen zu begeistern. Auf die Frage, ob er einmal Zirkusdirektor werden möchte, sagte er: „Erstens bin ich schon einer und zweitens hat mein Vater schon gesagt, dass ich den Zirkus einmal weiterführen werde.“

ORF

Dabei hat die Familie Brumbach schon vor fünf Jahren ihren Sohn Dominik ebenfalls bei einem Autounfall verloren. „Wir wußten nicht mehr weiter“, sagte Manuela Brumbach. Jetzt liege ihre Hoffnung in Emilio. „Der will immer hoch hinaus. Er ist einer wirklicher Spitzenartist.“

ORF

ORF

Am Mittwoch gastiert der Zirkus Brumbach in Weißenstein im Drautal. Der einzige Vorstellungstermin ist um 15 Uhr.