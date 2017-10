Vierjähriges Kind von Pferd verletzt

Ein vierjähriger Bub ist Samstagabend in Klagenfurt von einem Pferd getreten und verletzt worden. Das Pferd trat dem Kind gegen den Oberkörper, der Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem Unfall kam es auf einem Reiterhof in Klagenfurt. Der Bub spielte im Hofbereich in unmittelbarer Nähe seiner Eltern und der Pferdehalterin, während einige Pferde von der Koppel in den Pferdestall verbracht wurden. Als das Kind auf eines der Pferde zulief, erschrak dieses und versetzte dem Kind einen Huftritt gegen den Oberkörper. Der Bub wurde dabei verletzt, er musste mit der Rettung ins Eltern-Kind-Zentrum im Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

