Holub will mehr Strecken mit Tempo 100

Der Grüne Landesrat Rolf Holub will neben der Einführung von Tempo 100 entlang der Wörtherseeautobahn auch auf anderen Autobahnanschnitten Lärmmessungen durchführen lassen und - gegebenfalls - auch dort ein Tempolimit erreichen.

Über das Tempolimit auf der Wörtherseeautobahn wird im Verkehrsministerium wohl erst nach der Nationalratswahl entschieden. Holub geht davon aus, dass es zu einer Kompromisslösung kommen werde - etwa mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung für die Nacht - mehr dazu in „Tempo 100“ scheint vom Tisch.

Weitere Beschränkungen auf A2 und A10 möglich

Unterdessen lässt der Grüne Umweltreferent weitere Tempolimits in Kärnten prüfen. Viele Menschen hätten sich bei ihm gemeldet und Probleme mit dem Straßen- umd Bahnlärm zur Sprache gebracht: „Wir gehen natürlich jeder Bitte nach. Es werden Messungen durchgeführt, die prüfen, ob die Grenzwerte überschritten werden. Es gibt ein Gutachten und dann wird es Maßnahmen geben.“ Konkret geht es um Abschnitte entlang der Tauernautobahn (A10) in Oberkärnten und auf der Südautobahn (A2) im Lavanttal. Hier schaue man sich bereits bestehende Lärmkarten an und überlege mögliche Maßnahmen, so Holub.

Holub: Lärm schädlich wie Rauchen

Er sieht sich jedenfalls trotz massiver Kritik im Recht: „Man muss sich trauen, mutig sein und seine Rechte einfordern. In Deutschland wird geklagt, wenn es in der Stadt zu hohe Stickstoffwerte gibt.“ Auch beim Lärm müsse es die Möglichkeit geben, seine Gesundheit einzuklagen: „Wir sind am Anfang einer neuen Zeit, wo es wichtiger sein wird, dass die Lebensqualität im Vordergrund steht.“ Im Sinne der Gesundheit müsse er als Umweltlandesrat reagieren, sagt Holub.

Dass er innerhalb der Koalitionsregierung alleine gelassen werde, kommentierte Holbub recht gelassen: „Die Politik und der Wahlkampf ist das Eine, die Behörden und die Gesundheit das Andere. Man kann ja auch nicht beim Arzt gegen einen Befund eine Petition machen.“ Es gehe darum, dass die Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Lärm krank mache, „so wie das Rauchen“, meinte Holub. So oder so wird die Diskussion über Tempolimits die Politik wohl noch länger beschäftigen.