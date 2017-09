Gipfel in Villach: 3. Naturpark in Kärnten

Über die Zukunft der Naturparks haben am Freitag Vertreter aus den Bundesländern bei einer Tagung in Villach beraten. Dabei wurde auch bekannt, dass es Pläne für einen neuen Naturpark in Mittelkärnten gibt.

48 Naturparks mit einer Fläche von rund 5.000 Quadratkilometer gibt es derzeit in Österreich. In Kärnten gibt es den Naturpark Dobratsch und den Naturpark Weissensee. Charakteristisch für Naturparks ist der freie Zugang, sowie der Schutz der Artenvielfalt und die Einbeziehung der Bevölkerung. Damit verbunden ist auch die wirtschaftliche Nutzung.

Die Alm- und Bergbauern im Nationalpark Hohe Tauern bekommen jährlich 600.000 Euro. Dieser Nutzungsvertrag für die nächsten drei Jahre wurde nun vom Kuratorium des Nationalparks beschlossen - mehr dazu in Vertrag mit Nationalparkbauern abgeschlossen.

Regionalmanagement

Naturschutzgedanken weiter tragen

Naturschutzreferent Gernot Darmann (FPÖ) sagte, für ihn mache gerade das Zusammenspiel von Schutz, Bildung, Erholung und Regionalität den Erfolg der Kärntner Naturparks aus: „Ich glaube, dass das das Wesen des Naturparkgedankens ist, Naturschutz nicht unter Ausschluss der Menschen zu leben, sondern mit bewusst angesteuerter Einbindung eines jeden Menschen. Ob es die Bürger dieses Landes sind oder die Gäste, von Jung bis Alt, alle sollen diese Natur mit erleben und durch den positiven Zugang, den sie beim Erleben der Natur finden, diese Natur weiter tragen und schützen.“

Der Präsident der Naturparke Österreichs, Wolfgang Mair unterstrich, wie wichtig der Schutz der biologischen Vielfalt, der Biodiversität, sei. „Die Biodiversität ist der Grundstein für die hohe Lebensqualität in den Naturparken und für uns alle als Voraussetzung für unsere Gesundheit, Ernährung, Erholung und Umgebung für künftige Generationen, von elementarem Wert.“

ORF

Naturerlebnisraum Dobratsch mit Wildtiergarantie

Ein gutes Beispiel ist der Naturpark Dobratsch: Aus einem Skigebiet ist vor 15 Jahren ein geschützter Naturraum geworden, der in der Bevölkerung auf breite Zustimmung stößt.

Villachs Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner (SPÖ): „Heute ist es so, dass das ein Naturerlebnisraum geworden ist und zwar für die einheimische Bevölkerung, aber auch für zahlreiche internationale Gäste. Den internationalen Schwerpunkt nehmen wir sehr ernst, wir machen die Führungen in drei Sprachen. Führungen gibt es für Kinder und Erwachsene und es gibt sogar eine Wildtiergarantie. Wenn also die Ranger mit den Besuchern hinausgehen und sagen, jetzt werdet ihr die und die Tiere sehen, dann passiert das auch tatsächlich, sonst geben wir ihnen sogar das Eintrittsgeld zurück.“

ORF

Pläne für 3. Kärntner Naturpark in Mittelkärnten

Mit drei Naturpark-Kindergärten und vier Naturpark-Schulen in den jeweiligen Naturparks sollen vor allem die Kinder den Wert und die Vielfalt der Natur vermittelt bekommen. Kärnten sei gerade im Bereich der Naturpark-Kindergärten in Österreich beispielgebend, sagte Darmann. Er bestätigte, dass es Pläne für einem weiteren Naturpark in Kärnten gebe: „Ich möchte die Region noch nicht nennen, aber es gibt in Mittelkärnten durchaus das Bemühen, diesen Gedanken voran zu treiben. Wir sind hier vor einigen Monaten auch schon zusammen gesessen. Aber so etwas braucht Zeit und gehört auch in allen Belangen überlegt, weil damit eine Region auch entsprechende Verantwortlichkeiten eingeht.“

Es brauche vor allem die Unterstützung der Grundeigentümer, sagte Darmann. Naturparks könnten aber die nachhaltige Entwicklung einer Region fördern und seien ein gutes Modell für gelebten Naturschutz.