Schrott-Lkws aus dem Verkehr gezogen

Zahlreiche Schrott-Lkws hat die Polizei am Dienstag bei einer Schwerpunkt-Kontrolle auf der Südautobahn (A2) aus dem Verkehr gezogen, darunter war ein Lkw, der ungesicherte Kanister mit Chemikalien auf der Ladefläche transportierte.

Abgefahrene Reifen, kaum funktionsfähige Bremsen, verrutschte, weil ungesicherte Kanister mit Chemikalien auf der Ladefläche entdeckten die Beamten bei den Kontrollen. Bei insgesamt 152 kontrollierten Fahrzeugen wurden 88 Verwaltungsanzeigen erstattet, 19 Organmandate und 34 Sicherheitsleistungen eingehoben. Was die Summe der Sicherheitsleistungen angeht, sprach die Polizei in einer Aussendung von einem fünfstelligen Eurobereich.

Meist ausländische Lkws mit Mängeln

Zwei Schwerfahrzeugen wurden an Ort und Stelle das Kennzeichen abgenommen, wegen Verkehrsgefährdung durften die Laster nicht mehr weiterfahren. Vier Lenker hatten die gesetzlichen Ruhezeiten nicht eingehalten, auch sie durften nicht weiter fahren. 90 Prozent der Mängel wurden bei Schwerfahrzeugen aus dem Ausland festgestellt, sagte Chefinspektor Norbert Rohseano. Vor allem Lkw aus Serbien und Polen fielen als Sünder auf.

Erst Ende Juni zog die Verkehrspolizei in Klagenfurt einen Lastkraftwagen aus dem Verkehr, an dem ziemlich alles kaputt war, was nur kaputt sein kann. Insgesamt hatte der Lkw 24 schwere Mängel. Auch die Prüfplakette dürfte gefälscht worden sein - mehr dazu in Polizei stoppt schrottreifen Lkw.