Auf Schutzweg angefahren: Schwer verletzt

In St. Veit an der Glan hat am Dienstag ein 71 Jahre alter Autofahrer eine Fußgängerin auf dem Schutzweg angefahren. Sie stürzte und prallte mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Sie erlitt schwerste Verletzungen.

Der Unfall passierte Dienstagfrüh im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan, auf der sogenannten Hrust-Kreuzung, die als Kreisverkehr geregelt ist.

Laut Polizei überquerte die 64 Jahre alte Frau den Schutzweg, als der 71 Jahre alte Mann mit seinem Auto stadteinwärts fuhr. Ob er die Frau übersehen hat, muss das Gericht klären. Sein Wagen erfasste die Frau, sie stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

