Viele Landgemeinden ohne Straßennamen

In vielen Landgemeinden ist es schwer, ein bestimmtes Haus zu finden, denn es gibt keine Straßennamen. Rund 40 Prozent der 132 Kärntner Gemeinden sind betroffen, nach und nach wird umgestellt, auch damit sich Einsatzkräfte bei Notfällen leichter tun.

Will man weiterhin kreuz und quer Hausnummern im ganzen Ort oder Straßennamen und durchgehende Nummerierung. Diese Frage müssen sich alle betroffenen Gemeinden stellen. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, umzustellen. Beim Roten Kreuz ist die Suche nach Adressen Alltag. Problematisch wird es, wenn schnell ein Rettungswagen hingelotst werden muss. Florian Fuchs von der Leitstelle des Rotes Kreuzes sagte, natürlich sei es einfacher, wenn die Hausnummern der Reihe nach angeordnet seien. Es komme schon vor, dass Fahrer Häuser nicht gleich finden.

100.000 Euro Kosten für Griffen

Das Gemeindeamt in Griffen auf dem Hauptplatz hatte bis zum 31. Dezember noch die Adresse Griffen 5, gleich daneben stand das Haus Griffen 176, jetzt heißt es dort Wölfnitzbachweg 4. Es wurden eineinhalb Jahre Vorarbeit geleistet, sechs Infoveranstaltungen für die Bürger durchgeführt und 100.000 Euro investiert. Seit 1. Jänner 2017 gibt es in Griffen 125 Straßennamen. Bürgermeister Josef Müller (ÖVP) sagte, man habe Straßennamen nach der Landschaft gesucht, zum Beispiel Schlossbergweg. Prominente Namen finde man - noch - nicht, so Müller.

In der Nachbargemeinde Ruden schaffte man genau eine Straßenbezeichnung, „Gewerbestraße“. Der Bürgermeister sagte gegenüber dem ORF, noch andere Straßennamen einzuführen, hätte in der Bevölkerung keine Zustimmung gefunden.

Neuhaus bleibt beim alten System

In der Gemeinde Neuhaus gibt es 16 kleine Ortschaften, in denen insgesamt 1.100 Menschen wohnen. Hier bleibt Alles beim Alten, sagte Bürgermeister Gerhard Visotschnig (SPÖ): „Die Ortsbezeichungen auf Straßen umzuändern ist nicht im Sinne der Bürger, dann gibt es in Österreich hunderttausend ‚Hauptstraßen‘ oder viele Blumenstraßen, das ist ja nicht das Wahre.“ Er glaube, die Einsatzkräfte finden die Häuser auch so.

Im Geografischen Informationssystem des Landes Kärnten, KAGIS, findet man auch Kurioses. In Wirklichkeit gibt es etwa in einem Oberkärntner Ort keine Straßennamen wie „Ayurvedaweg“. Im Internet findet man sie aber schon.

