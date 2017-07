79-Jährige in Klopeiner See ertrunken

Eine 79-jährige Pensionistin ist am Donnerstag beim Schwimmen im Klopeiner See ums Leben gekommen. Ihre Kleidung wurde am Freitag am Ufer gefunden und die Polizei gerufen. Die Frau wurde in zehn Meter Tiefe gefunden.

Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr ging die Frau aus dem Bezirk Völkermarkt laut Zeugenangaben in den See zum Schwimmen. Als am Freitagnachmittag ihre Bekleidung noch immer am Ufer lag, riefen zwei Zeugen die Polizei und sagten, dass sie sich Sorgen machten. Eine Suchaktion wurde gestartet.

Ärztin stellte Tod durch Ertrinken fest

Nur wenig später fanden Taucher der Feuerwehr Peratschitzen die Leiche der Pensionistin im ca. zehn Meter Tiefe und bargen sie. Eine Ärztin stellte fest, dass der Tod durch Ertrinken eingetreten war. Fremdeinwirkung konnte nicht festgestellt werden.

Bei der Suchaktion und Bergung waren ca. 50 Einsatzkräfte, davon zwölf Taucher, der Feuerwehren Peratschitzen, Stein im Jauntal, Edling, Rückersdorf und Völkermarkt vor Ort. Von der Wasserrettung St. Kanzian waren ebenfalls zwei Taucher eingesetzt. Ebenso war der Hubschrauber „FLIR“ der Polizei Kärnten an der Suche beteiligt.