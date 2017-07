Uhrendieb nach Minuten gefasst

Erfolglos verlief ein Einbruch Dienstagnacht für einen Uhrendieb in der Klagenfurter Innenstadt. Auf der Flucht verlor er einen Teil seiner Beute, kurz darauf wurde er in seinem Versteck ausgeforscht.

Kurz vor Mitternacht schlug der 24-jährige Klagenfurter mit einem Stein die Auslagenscheibe eines Uhrengeschäftes in der Klagenfurter Innenstadt ein und stahl aus der Auslage elf Armbanduhren. Der Täter packte die Uhren in einen mitgebrachten Plastiksack und flüchtete zu Fuß. Dabei stürzte der Mann und verlor einen Teil seiner Beute.

Von Zeugen beobachtet

Bei seinem Sturz wurde der Mann von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Der Einbrecher versteckte sich in einem leerstehenden Gebäude in der Innenstadt, allerdings nicht lange. Nach den Hinweisen der Zeugen wurde der 24-Jährige kurz darauf in seinem Versteck festgenommen. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden, der Mann wird angezeigt.

Erfolgreicher waren im Juni Uhrendiebe, die ebenfalls in der Klagenfurter Innenstadt zuschlugen. Die unbekannten Täter stahlen 600 Markenuhren im Wert von mindestens 50.000 Euro und konnten entkommen - mehr dazu in Uhren um 50.000 Euro gestohlen.