Auto samt Hund gestohlen

Bei einem Supermarkt in Sittersdorf ist am Montagnachmittag ein Auto gestohlen worden. Der Hund des Autobesitzers, der sich im Fahrzeug befand, ist ebenfalls verschwunden. Eine Alarmfahndung läuft.

Der Besitzer des Autos und des Hundes wollte laut Polizei eigentlich nur ein paar Briefe in einen Briefkasten werfen und stieg aus dem Auto aus, ohne dieses abzusperren. Als er wieder zurückkam staunte er nicht schlecht: Es fehlte von seinem Wagen und dem Tier jede Spur.

Bei dem Hund handelt es sich um eine zwei Jahre alte Berner Sennenhündin, die auf den Namen Ronja hört. Sie ist gechipt und trägt eine Hundemarke. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen Mitsubishi Outlander mit auffälliger Aufschrift „Kärntnermilch“ in weiß und gelb. Eine Sofortfahndung mit Hubschrauber verlief bis zum Abend negativ. Die Polizei Eberndorf nimmt unter der Telefonnummer : 059133 2143-100 Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.

Mit gestohlenen Kennzeichen gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle entdeckte die Polizei am Montag an dem Pkw eines Pärchens in Klagenfurt gestohlene Kennzeichentafeln. Beiden wurde außerdem Drogenkonsum nachgewiesen. Als sie mit einem Taxi heim nach Feldkirchen fuhren, blieben sie auch den Fuhrlohn schuldig