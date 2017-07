Weltmeisterschaft der Körpermaler

1.500 Künstler aus 50 Nationen sind heuer vom 28. bis 30. Juli bei den Bodypainting-Weltmeisterschaften vertreten. Zum 20-Jahr-Jubiläum feiert das Festival in Klagenfurt Premiere, die diesjährigen Mottos sind „Utopie“ und „Brauchtum“.

Körper-Kunstwerke, Live-Musik und kulinarische Highlights: Seit 20 Jahren findet das „World Body Painting Festival“ in Kärnten statt, heuer vom 28. bis 30. Juli. Das Kunst- und Musikfestival lockt 1.500 Künstler aus 50 Nationen in den Süden Österreichs. Heuer findet das Festival erstmals in der Klagenfurter Innenstadt, im Göthe-, Jäger- und Schubertpark statt.

Am Freitag und Samstag werden die Künstler unter dem Motto „Utopie“ versuchen, die Besucher zum Staunen, Nachdenken und Lachen zu bringen. Am Sonntag wird nach dem Motto „Traditionen und Bräuche“ gemalt, die internationale Künstler werden dazu eingeladen, Traditionen und Bräuche aus ihrer Heimat zu präsentieren. Jeden Abend werden die Gewinner auf der Hauptbühne präsentiert.

Weltmeistetitel in 13 Kategorien

Das „World Body Painting Festival“ in Kärnten ist weltweit die größte Veranstaltung der Szene, alles was in der Szene Rang und Namen hat, wird sich deshalb in Klagenfurt tummeln. Etwa Stars wie der Südtiroler Johannes Stötter oder der Vorjahresgewinner aus Indien, Sanatan Dinda, werden sich wieder aneinander messen.

Für die Veranstaltung wurde der BKS-Parkplatz neben den City Arkaden angemietet. Es gibt aber auch Parkplätze am Messegelände und beim Autobahnzubringer der A2, von dort verkehrt ein kostenloser Shuttelbus.

Es werden Weltmeistetitel in 13 Kategorien vergeben und mehrere „Special Awards“. Darunter Amateur- und Profititel („World Awards“) in den Kategorien Body Paint und Make Up.

Live-Wettmalen auf der Bühne

In der Kategorie „Make Up“ wird es ein Battle geben, bei dem die Künstler auf der Bühne gegeneinander antreten. Sie haben 45 Minuten Zeit, um mit den zur Verfügung gestellten Utensilien ein gegebenes Thema umzusetzen.

Die Models brauchen bei dem Festival generell viel Geduld und Durchhaltevermögen. Rund sechs bis acht Stunden müssen sie ausharren, bis die Kunstwerke auf ihren Körpern fertig gestellt sind. Danach folgen noch Fototermine und Bühnenauftritte.

Zombiewalk und Unterricht im Bodypainting

Das Zentrum des Festivals wird die „Bodypainting City“ bilden. Sie liegt zwischen Stadttheater, Künstlerhaus, der Alpe Adria Galerie und dem Haus der Architektur als kreativer Open Air Kunstpark. Von 24. bis 27. Juli hat man beim Rahmenprogramm die Möglichkeit, sich bei der „WB Academy“ von den weltbesten Bodypaintern, Fotografen und Makeup Artisten auf höchstem Niveau unterrichten zu lassen.

Sowohl Anfänger, als auch professionelle Künstler finden hier Kurse in den Bereichen Pinsel/Schwamm, Airbrush, Spezialeffekte, High Definition Makeup sowie Fotografie und digitale Bildbearbeitung. Neben der WB Academy finden unter anderem auch ein „Zombiewalk“ und ein Ball statt.

Echo-Preisträger „Alle Farben“ live

Abgerundet wird das Angebot von einem Musikprogramm unter anderem mit den „257er“, DJ und Echo-Preisträger „Alle Farben“, Alvaro Soler und die Reggaeband „Big Mountain“. Neben den Bodypainting-Weltmeisterschaften und dem Musikprogramm wird ein „Street Food Markt“ für kulinarische Leckerbissen sorgen. Am „Lifestyle Markt“ wird es Mode und Accessoires in den Pop-Up Boutiquen geben.

Premiere in der Landeshauptstadt

Nach Seeboden und Pörtschach findet das Event zum 20-Jahr-Jubiläum das erste Mal in Klagenfurt statt. In Seeboden sei der Platz nach 13 Jahren für das stets wachsende Festival zu eng geworden, so Veranstalter und Erfinder des Festivals, Alex Barendregt: "Dort gab es dann Beschwerden gegen Lärm und Größe des Festivals. Danach siedelte das Festival für sechs Jahre nach Pörtschach.

Zimmer sind nahezu ausgebucht

Die Veranstaltung zahlt sich für die Landeshauptstadt aus. Die Zimmer sind nahezu ausgebucht, 14.000 bis 15.000 zusätzliche Übernachtungen in der Innenstadt bringt das Festival. Pro Tag werden bis zu 8.000 Gäste in der „Bodypainting City“ erwartet. Der Werbeeffekt ist groß, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Deswegen ist man daran interessiert, die Veranstaltung weiter in Klagenfurt auszutragen, auch vom Veranstalter gibt es dahingehend positive Signale.

