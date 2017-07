Pkw gegen Wohnmobil: Ein schwer Verletzter

Ein Pkw-Lenker ist Sonntagnachmittag in Villach bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sein Wagen kollidierte mit einem Wohnmobil. Ein Radfahrer konnte sich mit einem Sprung in den Graben in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.

Der Pkw-Lenker verlor in einer Linkskurve auf der Großsattelstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich mit einem Wohnmobil, das dabei teilweise aufgeschlitzt wurde. Der Mann wurde bei dem Unfall mit dem Oberkörper durch die Seitenscheibe seines Fahrzeugs geschleudert.

HFW Villach / KK

Radfahrer rettete sich in letzter Sekunde

Der Pkw wurde auf das Dach katapultiert und schlitterte bergab. Ein entgegenkommender Radfahrer konnte sich laut Harald Geissler, dem Kommandanten der Hauptfeuerwache Villach, in letzter Sekunde vor dem Fahrzeug in Sicherheit bringen. Der Mann sprang vom Rad über einen Hügel und landetet in einer Brennnesselstaude. Das Rad wurde unter dem Pkw eingeklemmt.

HFW Villach / KK

Anrainer setzten Erste Hilfe Maßnahmen

Der Pkw-Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde in das LKH Villach gebracht. Der Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Insassen des Wohnmobiles konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Anrainer bemerkten laut Geissler den Unfall. Sie sperrten die Unfallstelle ab, setzten Erste Hilfe Maßnahmen und verständigten die Einsatzkräfte.

Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Ausgeflossener Treibstoff musste gebunden werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr, mit zehn Fahrzeugen und rund 45 Feuerwehrleuten, sowie mehrere Teams des Roten Kreuzes und der Polizei Villach.