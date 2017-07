Internationale Erfolge für Kärntner Sportler

Felix Oschmautz hat bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in der Slowakei Gold in der Junioren-Klasse geholt. Mario Leitner gewann in der U23 Klasse Silber. Siebenkämpferin Sarah Lagger belegte bei der U20- Leichtathletik EM Rang drei.

Mit dem WM-Titel in der slowakischen Hauptstadt Bratislava feierte Felix Oschmautz vom Kajak Verein Klagenfurt den bis dato größten Erfolg seiner Karriere und bereitete sich drei Tage nach seinem 18. Geburtstag das wohl schönste Geschenk.

Thomas Laimer

Oschmautz startete als Halbfinal-Zweiter als Vorletzter ins Finale. Dort distanzierte er den bis dahin führenden Tschechen Jan Barta um 3,49 Sekunden. Schließlich stand nur noch Bartas Landsmann Tomas Zima oben. Als Zima dann jedoch das 23. und letzte Tor berührte war klar, dass er Oschmautz nicht mehr gefährden konnte. „Ich pack‘ es noch immer nicht ganz. Weltmeister ist echt ein Wahnsinn und mir fällt ein großer Stein vom Herzen", so OSchmautz, der im vergangenen Jahr noch Zweiter geworden war.

Auf Junioren Gold folgt U23 Silber

In der U23 Klasse gewann Mario Leitner vom KC Glanegg hinter dem slowakischen Lokalmatador und Titelverteidiger Jakub Grigar die Silbermedaille. Leitner war 2014 war bereits Junioren-Weltmeister gewesen.

Thomas Laimer

„Ich hab‘ mir nach dem Halbfinale schon gedacht, dass heute was möglich ist. Ich bin mit meiner Medaille voll zufrieden, das ist mega cool“, so Leitner. Er und Oschmautz haben gemeinsam mit Matthias Weger im Team-Bewerb am Sonntag die Chance auf eine weitere Medaille.

Bronze und neuer Österreichischer Rekord

Sarah Lagger holte bei der Leichtathletik Europameisterschaft in Grosseto in Italien die Bronzemedaille im Siebenkampf. Die 17-Jährige aus Brodbrenten bei Rothenthurn stellte dabei mit 6083 Punkten neuen persönlichen und neuen Österreichischen U20 Rekord auf. Sie blieb 298 Punkte hinter der Siegerin Alina Shukh aus der Ukraine und der zweitplatzierten Schweizerin Géraldine Ruckstuhl. Beim Siebenkampf der waren 100m-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200m-Lauf, Weitsprung, Speerwurf und 800m-Lauf zu absolvieren.

ORF

Mit 17 bereits einige Erfolge auf dem Konto

Für Lagger war die Bronzemedaille ein weiterer Schritt auf ihrem erfolgreichen Weg. Sie holte 2015 bei den Jugendweltmeisterschaften in Cali in Kolumbien Silber. 2016 gewann sie bei den Jugendeuropameisterschaften im georgischen Tiflis Silber und kurz darauf mit einem neuen österreichischen Juniorenrekord Gold bei den U20-Weltmeisterschaften im polnischen Bydgoszcz. Lagger ist zudem mehrfache österreichische Staatsmeisterin im Weitsprung.