Cobra beendete Nachbarschaftsstreit

Die Cobra hat am Freitagabend in Althofen einen 83 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Er hatte im Zuge eines Nachbarschaftsstreits einem 69 Jahre alten Pensionisten gedroht, ihn zu erschießen.

Die beiden Männer waren gegen 17.30 Uhr in Streit geraten. Der 83-Jähre war derart in Rage, dass er seinem Nachbarn drohte, ihn zu erschießen. Als er ein Flobertgewehr aus dem Auto hole und damit in sein Haus ging, schlug der Nachbar Alarm und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Einsatzkommando Cobra rückte an und konnte das Gewehr samt Munition im Haus des 83-Jährigen sicherstellen. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

Bekannten mit Messer verletzt

Ein Schöffengericht hat am Donnerstag in Klagenfurt einen 63-jährigen Mann mit seelischer- und geistiger Einschränkung zu fünf Jahren bedingter Haft verurteilt. Er hatte einen Bekannten mit einem Küchenmesser verletzt. Das Urteil ist rechtskräftig - mehr dazu in Prozess: Bekannten mit Messer verletzt.