Aus für BZÖ im Kärntner Landtag

Die bundesweit letzten beiden Landtagsabgeordneten des BZÖ, Johanna Trodt-Limpl und Wilhelm Korak, sind am Donnerstag aus der Kärntner Partei ausgetreten. Aus Protest gegen die Landesführung soll die gesamte Kärntner Partei laut Trodt-Limpl aus der Bundespartei ausgeschlossen werden.

„Mit dem heutigen Tag legen LAbg. Wilhelm Korak und ich unsere Mitgliedschaft im BZÖ Kärnten zurück und wir repräsentieren die Kärntner BZÖ-Landespartei auch nicht mehr als Abgeordnete im Kärntner Landtag“, so Trodt-Limpl Donnerstagvormittag in ihrer Stellungnahme. Wie die IG-Obfrau sagte, werde man die politische Arbeit bis zum Ende der Legislaturperiode fortsetzen. Vor zwei Tagen zeichnete sich der Parteiaustritt der beiden Abgeordneten nach parteiinternen Querelen bereits ab - mehr dazu in BZÖ droht Aus im Landtag.

Kärntner Partei droht Ausschluss

Trodt-Limpl kündigte aber nicht nur ihren Rücktritt an, sondern in ihrer Funktion als geschäftsführende Bündnisobfrau auch den Ausschluss der gesamten Kärntner Partei aus dem Bundes-BZÖ. Durch haltlose Vorwürfe gegen sie habe Landesobmann Helmut Nikel und seine „Helfershelfer“ der Partei massiv geschadet, jedwede Vertrauensbasis zerstört, Anspruch auf „politische Seriosität und Zuverlässigkeit“ müsse der Parteiführung abgesprochen werden.

Der Bundesparteivorstand habe deswegen auf ihren Vorschlag hin beschlossen, die gesamte Kärntner Landespartei auszuschließen. Nachsatz: „Die Mitglieder des BZÖ-Kärnten sind herzlich eingeladen, ihre Mitgliedschaft auf das Bundes-BZÖ zu übertragen.“ Eine Bestätigung der Bundespartei fehlt bislang.

Ende für das BZÖ in den Landtagen

Der Rücktritt von Johanna Trodt-Limpl und Wilhelm Korak bedeutet auch das Aus für das BZÖ in den Länderparlamenten, sie waren die letzten verbleibenden Landtagsabgeordneten. Das BZÖ Kärnten verliert mit dem Rücktritt der beiden auch die Parteienförderung, sie beträgt heuer 736.000 Euro; ebenso die Klubförderung, sie liegt bei 140.000 Euro.

Die beiden Abgeordneten kamen mit ihrem Rücktritt einem Parteiausschluss zuvor. Diesen kündigte BZÖ-Landesobmann Helmut Nikel kurz vor Sitzungsbeginn gegenüber dem ORF an: „Ich wäre froh, wenn diese beiden Abgeordneten das BZÖ nicht mehr schädigen würden. Es wird sicher einen Parteiausschluss geben“, sagte er.

Schwere Vorwürfe der Landesführung

Landesobmann Nikel hatte seine Parteikollegen erst am Dienstag erneut zum Rücktritt aufgefordert. Er wirft den Abgeordneten Förderungsmissbrauch, Urkundenfälschung und „gewaltige eigenmächtige Ausgaben“ vor, die Staatsanwaltschaft ermittelt - mehr dazu in Anzeige gegen Ex-BZÖ-Führung eingebracht.

Trodt-Limpl hingegen betonte am Donnerstag erneut, dass die Vorwürfe haltlos seien. Die Vorwürfe seien Teil einer „Politkampagne“ mit denen die Abgeordneten diskreditiert werden sollen, die beiden sollen dazu gedrängt werden ihre Landtagsmandate abzugeben.

IG der „freien Abgeordneten“ gegründet

Zwölf Jahre nach seiner Gründung könnte dies das Aus für die Partei im Kärntner Landtag bedeuten, da die Mandate personenbezogen sind. „Die Interessensgemeinschaft des BZÖ-Kärnten im Kärnter Landtag existiert damit nicht mehr“, so Trodt-Limpl. Und weiter: „Weder ich noch LAbg. Wilhelm Korak wollen mit einem solchen Politikverstädnnis etwas zu tun haben und wir haben deshalb die notwendigen Konsequenzen gezogen.“

Unter den Namen „Interessengemeinschaft der freien Abgeordneten“ wollen Trodt-Limpl und Korak, der sich am Donnerstag für die Sitzung übrigens entschuldigen ließ, bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen. Ob die beiden Politiker auch bei der kommenden Landtagswahl im Frühjahr 2018 antreten wollen, ließ Trodt-Limpl offen.