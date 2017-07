Gefährliche Drohung: 14-Jährige verurteilt

Eine 14 Jahre alte Schülerin ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen gefährlicher Drohung zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie soll über Facebook einen Schläger angeheuert haben, um einen Mitschüler verprügeln zu lassen.

Die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt fand unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Das Urteil lautete drei Monate Haft auf Bewährung. Ihr junges Alter, aber auch ihr Schuldeingeständnis vor Gericht führten zu Milderungsgründen. Nachdem die Täterin, aber auch die Staatsanwaltschaft, auf Rechtsmittel verzichteten ist das Urteil bereits rechtskräftig.

Mobbing, Morddrohungen, Schlagring-Attacke

Wochenlang hatte es die 14-Jährige schon auf ihren 15-jährigen Mitschüler abgesehen gehabt. Immer wieder wurde der Bursche von dem Mädchen beschimpft, sogar Morddrohungen soll es gegeben haben. Höhepunkt war dann ein Aufruf auf Facebook, den 15-Jährigen zu verprügeln. Am 10. Mai wurden die Drohungen Realität. Ein ebenfalls 15-jähriger polizeibekannter Bursche soll dem Opfer am Heiligen-Geist-Platz in Klagenfurt aufgelauert und ihn mit einem Schlagring verprügelt und schwer verletzt haben. Hintergrund der Taten soll Rache gewesen sein.

Nach einer Anzeige des Vaters des Opfers wurden schließlich der 15-jährige mutmaßliche Täter und die 14-jährige Anstifterin in Untersuchungshaft genommen.

