Motorradlenker tödlich verunglückt

Ein 42 Jahre alter Tscheche ist am Samstag mit seinem Motorrad auf Maltagrabenstraße im Bezirk Spittal/Drau tödlich verunglückt. Er geriet während der Fahrt ins Schleudern, die Verletzungen beim Sturz waren tödlich.

Der 42 Jahre alte Tscheche fuhr auf der Maltagrabenstraße in der Gemeinde Malta in Richtung Kölnbreinsperre. Gegen 12.40 Uhr kam der Lenker in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern. Er kam mit dem Motorrad von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Weidezaun. Der 42-Jährige wurde in eine Wiese geschleudert.

Tod an der Unfallstelle

Beim Sturz erlitt er neben schweren Kopfverletzungen einen Genickbruch. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.