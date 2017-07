WAC: Tschernegg wechselt in die Schweiz

Der Mittelfeldspieler Peter Tschernegg ist vom WAC nach St. Gallen in die Schweiz gewechselt. Erst vor kurzem hatte er seinen Vertrag bei den Wolfsbergern verlängert. Der WAC soll eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich erhalten.

Der Grund für den Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers dürfte wohl das Verletzungspech bei den Schweizern sein. Am Donnerstag musste St. Gallen sogar ein Testspiel wegen zu vieler Verletzer absagen. Tschernegg hatte erst vor kurzem seinen Vertrag bei den Wolfsbergern um ein Jahr verlängert. Der WAC soll für den 24-Jährigen eine Ablösesumme im sechstelligen Bereich bekommen.

Tschernegg machte in der vergangenen Saison für den WAC in 29 Bundesligapartien vier Tore und zwei Torvorlagen. Er ist bereits am Donnerstag bei seinem neuen Team in St. Gallen eingetroffen.