Gasser: „Beste weibliche Actionsportlerin“

Die 25 Jahre alte Kärntnerin ist von einem amerikanischen Fernsehsender als „Beste weibliche Actionsportlerin“ ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Mittwoch in Los Angeles statt.

In einer Internet-Abstimmung des US-TV-Senders ESPN setzte sich Gasser in der Kategorie „Beste weibliche Actionsportlerin“ gegen die US-Skateboarderin Lacey Baker, die estnische Ski-Freestylerin Kelly Sildaru und die australische Surferin Tyler Wright durch. In anderen Kategorien wurden Sport-Stars wie der 23-fache Schwimm-Olympiasieger Michael Phelps (USA), die Tennis-Größen Roger Federer (SUI) und Serena Williams (USA), Sprint-Superstar Usain Bolt (JAM) oder Eishockey-Topstar Sidney Crosby (CAN) nominiert.

APA/ERWIN SCHERIAU

„Ich freue mich riesig darüber, dass ich für einen Award nominiert wurde, der auf internationaler Ebene eine sehr große Bedeutung hat“, sagte Gasser im Vorfeld der Preisverleihung. Die 25-Jährige sieht es als Anerkennung für ihre in der vergangenen Saison erbrachten Freestyle-Leistungen. Diese umfassen einen X-Games-Medaillensatz, den Slopestyle-Sieg bei den US Open, den WM-Titel im Big Air sowie den Gewinn des Freestyle-Gesamt- und Big-Air-Weltcups.

