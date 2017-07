Leiche nach einer Woche in Bach entdeckt

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde ist am Dienstag vergangener Woche in Moosburg ein 53 Jahre alter Mann in ein Bachbett gestürzt und ertrunken. Die Leiche entdeckte ein Passant erst nach eineinhalb Tagen.

Laut den Ermittlungen stürzte der 53 Jahre Mann auf dem Nachhauseweg über die etwa drei Meter hohe Böschung des Wölfnitzer Baches. Dabei fiel er so unglücklich, dass er das Bewusstsein verlor und ertrank. Fremdverschulden schließt die Polizei aus.