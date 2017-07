Benger ÖVP-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Der Landesparteivorstand der Kärntner ÖVP hat am Montag einige Weichen für die bevorstehenden Wahlen gestellt. Die Spitzenkandidaten sind überwiegend männlich, Landesrat Christian Benger ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl.

Bei den Wahlkreislisten für Nationalrats- und Landtagswahl setzt die ÖVP zwar auf ein Reißverschlusssystem, die Spitzenkandidaten sind allerdings durch die Bank männlich. Christian Benger tritt selbst als Nummer eins an und sagte, das Vorzugsstimmenmodell, das im Bund im Nationalratswahl vorgeschlagen sei, werde übernommen.

Köstinger zeigt Interesse

Für die Nationalratswahl wird die Landesliste erst am 16. August auf Bundesebene fixiert, also mit Absegnung des neuen Bundesparteichefs Sebastian Kurz. Die Lavanttalerin Elisabeth Köstinger ist seit kurzem Generalsekretärin und wird vielfach als logische Spitzenkandidatin für Kärnten gehandelt. Auf Journalistenfragen zeigte sie Interesse: „Prinzipiell ja. Wir werden noch Gespräche führen und gemeinsam entscheiden, wer Spitzenkandidat wird. Kärnten ist meine Heimat und ich fühle mich ihr verpflichtet.“

Bisher stellt die Kärntner ÖVP im Nationalrat mit Gabriel Obernosterer einen Abgeordneten. Benger sagte, Ziel sei, im Land drei Abgeordnete zu stellen. Ein zweites Mandat hatte die Partei bei der letzten Wahl um 300 Stimmen verfehlt. Drei Kärntner ÖVP-Abgeordnete hatte es zuletzt in der Ära Schüssel gegeben.

Bundes-ÖVP: Programm für Frauen

Der Landesparteivorstand präsentierte auch die jeweiligen Listen für die vier Wahlkreise in Kärnten. Bei der Nationalratswahl heißen die Spitzenkandidaten Johann Weber, Julian Geier, Peter Weidinger und Gabriel Obernosterer. Für die Landtagswahl Martin Gruber, Herbert Gaggl, Christian Poglitsch und Ferdinand Hueter. Durchwegs Männer, trotz eines Reißverschlusssystems, das abwechselnd weibliche und männliche Kandidaten vorsieht. Dazu sagte Benger, in den Wahlkreisen sei an zweiter Stelle jeweils eine Frau.

Generalsekretärin Köstinger sagte dazu, bei der Nationslratswahl gebe es ein Paket des Bundes, um die Frauen zu unterstützen und fit zu machen für den Vorzugsstimmenwahlkampf. Das sei eine besondere Herausforderung.

Inhalte folgen im September

Das inhaltliche Programm für die Nationalratswahl werde man im September bekannt geben. Schwerpunkte sollen der Standort Österreich, das Sozialsystem, Sicherheit und Migration sein. Der neue Bundesparteichef Kurz werde noch im Sommer zwei Mal in Kärnten Station machen, so Köstinger.

