NEOS-Kandidaten für Nationalratswahl

Mit dem 34-jährigen Krumpendorfer Unternehmer Christoph Haselmayer und der 25-jährigen Svetlana Wakounig von der Jugendorganisation JUNO an der Spitze zieht NEOS Kärnten in die Nationalratswahl.

Der 36-jährige Klagenfurter Robert Zechner (36) und der 49-jährige St. Veiter Hans Volina vervollständigen das Team, sie NEOS in einer Aussendung bekannt gab. Das Vierergespann sei von Vorstand, Mitgliedern sowie über 3.500 Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden, um Kärnten zu vertreten. Die weiteren Plätze werden im Lauf der kommenden Wochen vom NEOS-Landesteam besetzt.

Signal an Jugend und Volksgruppe

Wakounig ist in der Partei fest verankert und Vorstandsmitglied der pinken Jugendorganisation JUNOS. Ihre Kandidatur ist nicht nur ein Zeichen an die Jugend, sondern auch an die Volksgruppe. Als Vorstandsmitglied im Rat der Kärntner Slowenen gilt ihr besonderes Anliegen dem fairen und konstruktiven Miteinander.

Haselmayer auf Platz 1 schafft es auch auf der pinken Bundesliste in die Top 15 und damit vor amtierende Nationalräte, Gemeinderäte und Funktionäre großer Landesgruppen. Der Krumpendorfer Unternehmer habe sich laut NEOS vorgenommen, bei einer Wahl in den Nationalrat, Österreichs und speziell Kärntens ländliche Regionen zu vertreten und zu unterstützen. „Wir schaffen das Landesmandat und landen vor den Grünen“, setzte sich Haselmayer zum Ziel.