Mann entblößte sich vor Kindern

Wie die „Kronen Zeitung“ (Montag-Ausgabe) berichtet, hat die Polizei in Klagenfurt einen 35 Jahre alten Akademiker überführt, der vor Bushaltestellen in seinem Pkw vor Kindern masturbiert haben soll. Er sagte, er habe den „Kick gebraucht“.

In den Klagenfurter Stadtteilen Feschnig und Viktring war mehreren Kindern aufgefallen, dass der Mann sein Auto immer wieder in der Früh und mittags in unmittelbarer Nähe zu Bushaltestellen parkte und Schülerinnen beobachtet haben soll. Dabei soll der 35-jährige Akademiker im Auto masturbiert haben.

„Kick gebraucht“

Die Kinder merkten sich das Kennzeichen und nach mehreren Meldungen besorgter Mütter bei der Polizei legten sich die Beamten auf die Lauer. So konnten konnten sie den Mann überführen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig. Als Motiv gab er an, den Kick gebraucht zu haben, bei sexuellen Aktivitäten beobachtet zu werden. Der 35-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt Land wurde angezeigt.