TddL: Schmalz gewinnt Bachmannpreis

Der Österreicher Ferdinand Schmalz ist am Sonntag in Klagenfurt zum Gewinner des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises gekürt worden. Der Deutschlandfunk-Preis ging an John Wray, der kelg-Preis an Eckhart Nicke.

Pünktlich um 11.00 Uhr erklärte Justitiar Andreas Sourij den Ablauf der Abstimmung, deren korrekten Ablauf er auch in Folge im Auge behielt. Nachdem im ersten Wahlgang keiner der Autoren eine absolute Stimmenmehrheit erzielen konnte kam es zu einem Stechen zwischen Ferdinand Schmalz und John Wray, das Ersterer für sich entschied. Die Laudatio hielt Sandra Kegel, die Schmalz mit seinem Text nach Klagenfurt gebracht hatte - mehr dazu in Schmalz’sches „Rehragout“ mundete Jury.

Auf die Frage, wie er sich fühle, antwortete der sichtlich überwältigte Autor: „Das weiß ich noch nicht.“ Jurorin Sandra Kegel hatte bereits vor drei Jahren versucht, den Steirer für eine Teilnahme beim Bachmann-Wettbewerb zu gewinnen. Damals handelte sie sich einen Korb ein.

Deutschlandfunk-Preis für John Wray

Im Anschluss wurde der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunk-Preis von Matthias Gierth, Hauptabteilungsleiter Kultur von Deutschlandfunk überreicht. In Empfang nehmen durfte ihn John Wray, der im dritten Wahlgang die meisten Stimmen erhielt. Er hatte sich gegenüber Gianna Molinari und Eckhart Nickel durchgesetzt. Der Amerikanische Autor mit Kärntner Wurzeln hatte in Klagenfurt seinen Text „Madrigal“ auf Einladung von Sandra Kegel präsentiert, die auch die Laudatio hielt - mehr dazu in Überwiegend Lob der Jury für John Wray.

Er sei zwar in New York wohnhaft, so richtig wohl fühle er sich aber nur in seiner zweiten Heimat Friesach, sagte Wray, der sich über den Sieg mit seinem ersten deutschsprachigen Text freute.

Am Montag um 11.00 Uhr findet eine Lesung mit John Wray in der Kärntner Buchhandlung statt.

Nickel erhält Kelag-Preis

Über 10.000 Euro durfte sich Eckhart Nickel, diesjähriger Gewinner des Kelag-Preises, freuen. Kelag-Vorstandschef Manfred Freitag übernahm die Preisvergabe. Die Laudatio hielt Michael Wiederstein, der Nickel mit seinem Text „Hysteria“ nach Klagenfurt eingeladen hatte.

Drei Favoriten

Insgesamt 14 Autoren präsentierten seit Donnerstag ihre Texte Jury und Publikum an drei Lesetagen. Drei klare Favoriten kristallisierten sich heraus: Ferdinand Schmalz, John Wray und Eckhart Nickel. Doch auch Jackie Thomae, Barbi Markovic oder auch Urs Mannhart kamen bei der Jury recht gut an, wenn auch nicht immer einhellig - mehr dazu in TddL: Favoriten-Trio für Preisvergabe.

Insgesamt fünf Preise

Die sieben Juroren vergeben vier Preise in öffentlicher Abstimmung: Den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis, den erstmals vergebenen Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), den Kelag-Preis (10.000 Euro) sowie den 3sat-Preis (7.500 Euro). Das Publikum bestimmte via Internet, wer den mit 7.000 Euro dotierten BKS-Bank-Publikumspreis mit nach Hause nimmt. Damit verbunden ist ein Stadtschreiberstipendium der Stadt Klagenfurt dotiert mit 5.000 Euro.

Klaus Kastberger erneut beliebtester Bachmann-Juror

Abseits der offiziellen Preisvergabe konnten die Internet-User auf literaturcafe.de über den beliebtesten Juror abstimmen. Nach 2015 und 2016 wurde Klaus Kastberger dabei erneut zum beliebtesten Bachmann-Juror gewählt.

