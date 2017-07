Hochstuhl: Bergsteigerin schwer verletzt

Am Hochstuhl musste ist am Samstagvormittag eine 55 Jahre alte Frau in Bergnot geraten. Die Frau stürzte aus bisher unbekannter Ursache 15 Meter ab und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Rettungsmannschaft des ÖAMTC Rettungshubschraubers musste sich mit einem 20 Meter langen Seil zu der Frau abseilen und sie aus ihrer Notlage befreien. Die 55-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus geflogen. Ihr Begleiter erlitt einen Schock.