Neustart für die Therme St. Kathrein

Nach zehn Monaten Bauzeit startet ab dem Wochenende die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim einen Probebetrieb mit vergünstigten Preisen. Das Thermalbad will vor allem mit Angeboten für Familien und Schwimmer punkten.

Die renovierte Kathrein Therme wirbt für sich mit 1.200 Quadratmetern Wasserfläche, mit Rutschen, einem Spaßbereich und Ruhezonen mit dem Duft von Zirbenholz. Renoviert wurde die Therme von der gemeindeeigenen Betriebsgesellschaft, die von einem externen Manager geführt wird, der mit seiner G1-Gruppe in Österreich bereits zwei, in Deutschland schon sechs Thermalbäder betreibt.

Bürgermeister Matthias Krenn (FPÖ): „Mit dieser eigenen Betriebsgesellschaft wollen wir uns doch wieder in eine Richtung begeben, dass wir begeistern. Wir wollen einen Profi an Bord haben, der es gewohnt ist Thermen zu führen.“

Zuchna Visualisierung

600.000 Euro mehr: „Marginale“ Überschreitung

Zwölf Millionen Euro wollte die Gemeinde mit ihrer Betriebsgesellschaft in das neue Thermalbad investieren. Diese Summe wird aber „marginal“ überschritten, wie es Bürgermeister Krenn ausdrückt: „Das heißt wir liegen maximal in einer Bandbreite von fünf bis sechs Prozent.“ Das sind allerdings bis zu 600.000 Euro. Eine Investition, die sich lohnen soll. Im ersten Jahr wünscht sich die Betriebsgesellschaft mindestens 100.000 Besucher. In der neuen Therme sollen bis zu 20 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Wenige Minuten Fußweg von der Kathrein Therme entfernt liegt das Römerbad, das auf Sauna-Entspannung spezialisiert ist und von den örtlichen Bergbahnen betrieben wird. Als direkte gemeindeeigene Konkurrenz will Bürgermeister Krenn die Kathrein Therme mit Schwimm- und Familienangeboten nicht sehen: „Grundsätzlich sind es ergänzende Angebote, aber ein bisserl Konkurrenz hat schon immer das Geschäft belebt, wie man so schön sagt.“

Vergünstigter Eintritt bis Anfang September

In den nächsten zwei Monaten läuft der Probebetrieb, mit vergünstigten Eintritten. Anfang September ist dann die offizielle Eröffnung der neuen Kathrein Therme am alten Standort geplant.

