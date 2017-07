Theaterfestival Spectrum will mehr Budget

Noch bis 8. Juli findet das 25. Theaterfestival Spectrum in Villach statt. Das Budget beträgt heuer rund 60.000 Euro. Michael Wegner, der Intendant der Neuen Bühne Villach, wünscht sich das Zehnfache dieser Summe für ein großes Festival.

Sieben Tage Veranstaltungen, vier Performances, drei Workshops und ein großes Rahmenprogramm bietet das Jubiläumsjahr. Das gehe sich aus, aber ist für die künstlerische Leitung eine wirkliche Herausforderung, sagte Katrin Ackerl Konstantin: "Das war all die Jahre wirklich eine Herausforderung. Oft sagen Leute zu mir, dass das Spectrum früher viel größer war und auch die ganze Stadt bevölkerte. Aber früher war das Budget ein anderes, jetzt beträgt das Budget ungefähr gleichviel wie eine Produktion der „Neuen Bühne Villach". Wir haben Obergrenzen von 3.000 Euro bis 3.500 Euro pro Gruppe, viele Gruppen fangen aber erst bei 6.000 Euro an.“

25. Spectrum Theaterfestival: Die Veranstaltung findet noch bis 8. Juli auf den Drauterrassen in Villach statt und damit auf öffentlichen Plätzen, frei nach dem Motto des Festivals: „Gehört Dir! It’s all.“ Der Eintritt ist frei.

Weger: Kärnten bräuchte großes Festival

Katrin Ackerl Konstantin leitet das Festival seit 2003 gemeinsam mit Erik Jan Rippmann. Michael Weger, der Intendant der neuen Bühne Villach, würde sich ein deutlich größeres Budget für das Spectrum wünschen: „Das Zehnfache. Das meine ich so wie ich es sage. Das ist das was Kärnten bräuchte. Es gibt hier kein renommiertes, ausgereiftes, großes Festival. Also selbst wenn man 350.000 Euro hätte könnte man schon wunderbar arbeiten und wirklich was machen, das auch zu einer Marke in Kärnten wird.“

Dafür wäre aber nicht nur mehr Geld, sondern, so Weger, auch mehr Planungssicherheit durch langfristige Subventionen zum Beispiel seitens des Landes Kärnten notwendig. Heute ist das Spectrum ein kleines und sehr feines Festival, das auf Theater im öffentlichen Raum und zum Mitmachen setzt.

Eröffnung: Zuschauer wurden zu Mitspielern

Eröffnet wurde das Festival Sonntagabend mit der Theatergruppe Nesterval. Die Innenstadt wurde dabei zur Bühne, das Publikum selbst wurde zu Mitspielern. Eine Stimmung, die an die Anfänge des Festivals erinnerte. Alfred Meschnigg hat das Theaterfestival Spectrum 1973 gegründet: „Insgesamt hatten wir in all den Jahren 700 Vorstellungen und 260 Gruppen. Ich wundere mich selber wie das gelaufen ist. Aber das war eine Aufbruchstimmung und natürlich ganz anders im Vergleich zu heute.“