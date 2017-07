Großaufträge: 100 neue Mitarbeiter bei Flex

Das Technologieunternehmen Flex in Althofen hat mehrere Großaufträge an Land gezogen. 20 Millionen Euro werden in den Ausbau des Kärntner Standortes investiert. 100 neue Mitarbeiter werden gesucht.

Das Technologieunternehmen Flex stellt elektronische Module oder Komplettsysteme vorwiegend für die Automobilindustrie und Medizintechnik her. Laut Firmenleitung konnten jetzt mehrere neue Kunden gewonnen und Großaufträge an Land gezogen werden. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um innovative Medizinprodukte sowie Weltneuheiten, heisst es.

Kleinster Lautsprecher der Welt

Zum Beispiel soll in Althofen künftig eine elektronische Haube, die im Kampf gegen den Krebs helfen soll, entwickelt werden. Aber auch eine Kreditkarte mit Fingerprint oder der kleinste Lautsprecher der Welt sollen im Werk gefertigt werden. Dafür sucht das international tätige Technologieunternehmen entsprechendes Personal.

100 neue Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Qualifikationen werden benötigt, sagte am Montag Geschäftsführer Erich Dörflinger. „Das sind in erster Linie Produktionsmitarbeiter, aber es werden auch im Bereich der neuen Technologien Leute gesucht.“ Diese Mitarbeiter seien auch nicht leicht zu bekommen, so Dörflinger. „Diese Leute können sich natürlich sofort bei uns bewerben.“

Flex

Zusätzliche Produktionsflächen

Mehr als 20 Millionen Euro werden in den kommenden Monaten in den Firmenstandort in Althofen investiert. Rund 1.500 Quadratmeter neue Produktionsflächen müssen gebaut werden. Auch neue High-Tech Arbeitsgeräte wird die Firma Flex anschaffen, um die internationalen Großaufträge umsetzen zu können.

„Wir merken ganz stark, dass die Konjunktur anzieht. Es ist nicht nur eine sehr große organisatorische Herausforderung die vielen neuen Projekte in der relativ kurzen Zeit zu realisieren, sondern auch die vielen Mitarbeiter zu finden, die sie umsetzen“, so Erich Dörflinger, Geschäftsführer von Flex Österreich.