Weil ihr übel war: Frau stürzte aus Fenster

In Krumpendorf ist am Sonntagabend eine 48 Jahre alte Frau kopfüber aus dem Fenster ihres Schlafzimmers etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt. Ihr dürfte schlecht geworden sein.

Nachbarn hatten den Zwischenfall beobachtet und sofort die Einsatzkräfte verständigt. Gegen 21.30 Uhr beugte sich die 48-Jährige zu weit aus dem Fenster und stürzte kopfüber etwa vier Meter weit ab. Sie prallte auf den darunter liegenden Betonboden. Die Frau war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar.

Nach Luft geschnappt und abgestürzt

Laut Angaben ihres Mannes hatten die Eheleute im Laufe des Abends gemeinsam zwei Flaschen Wein getrunken. Danach legten sich beide schlafen. Plötzlich stand seine Frau auf, ging zum geöffneten Fenster und schnappte nach Luft, da ihr offensichtlich schlecht geworden war. Der Fenstersims ist laut Polizei lediglich 60 Zentimeter hoch. Aber auch ein nicht rutschfester Fellteppich auf dem Laminatboden vor dem Fenster könnte Auslöser für den Sturz gewesen sein, vermutete die Polizei.

Die 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.