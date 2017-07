Ein Toter bei Ironman in Klagenfurt

Ein Teilnehmer beim Bewerb Ironman Austria in Klagenfurt ist am Sonntag beim Radfahren im Bereich von Rosegg verstorben. Er hatte einen medizinischen Notfall erlitten und wurde an der Strecke versorgt, verstarb aber.

Die Organisatoren teilten in einer Aussendung mit, dass man den Tod des Athleten bedaure, man denke an die Familie. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, ihm konnte aber nicht mehr geholfen werden. Näheres wurde nicht mitgeteilt.

Derzeit Jan Frodeno in Führung

Pünktlich um 6.40 Uhr starteten die Favoriten der Herren im Wörthersee, zwei Minuten später die Profi-Frauen. 3.000 Athleten sind mit dabei, mit deutlichen Vorsprung führt der Deutsche Jan Frodeno. Bei einer Außentemperatur von 13 Grad und einer Wassertemperatur von 23,4 Grad konnten die Athleten mit Neoprenanzug die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke in Angriff nehmen.

APA/Gert Steinthaler

Nach dem Schwimmen folgten 180 Kilometer Radfahren, derzeit laufen die Teilnehmer den 42 Kilometer Marathon. Es gibt deshalb zahlreiche Straßensperren - mehr dazu in Ironman Austria startet

APA/Gert Steinthaler

APA/Gert Steinthaler

APA/Gert Steinthaler

Jan Frodeno ist derzeit erster, er hat mehr als eine Viertelstunde Vorsprung.

Jan Frodeno an einer Labestation Video: Christof Glantschnig

Der IRONMAN Austria-Kärnten wird LIVE übertragen.

