Klagenfurt „Gestern - Heute - Morgen“

Im kommendem Jahr feiert die Landeshaupstadt Klagenfurt ihr 500-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Gestern - Heute - Morgen“. Geplant ist ein Veranstaltungsreigen zu unterschiedlichen Themen.

Das 500-jährige Jubiläum der Schenkung der Stadt von Kaiser Maximilian I. an die Landstände ist Anlass für die Feierlichkeiten.

Auftakt bildet ein Festakt im Wappensaal am Abend des 24. April 2018, am Tag der Schenkung. Weiters geplant ist ein Historikersymposium an der Alpen-Adria-Universität, eine historische Ausstellung in der Stadtgalerie, eine Kinder-Mitmach-Ausstellung mit didaktischer Begleitung in der Stadtgalerie in Kooperation mit dem Blauen Würfel, eine Münzausstellung, die österreichischen Numismatiker-Tagung, eine Zeitreise durch die Kirchengeschichte, sowie drei Kirchenkonzerte, literarische Blicke auf die Zukunft und vieles mehr.

Ein eigener Schwerpunkt ist der Wissensvermittlung der Geschichte der Stadt im Bildungsbereich gewidmet. Dazu werden kinder- und jugendgerechte Publikationen und Unterrichtsmaterialien erarbeitet und in zeitgemäßer Form aufbereitet.

ORF

Blick in die Zukunft

Es soll auch Platz für einen Blick in die Zukunft der Stadt geben, so der Wunsch von Maria Luise Matschiaschitz (SPÖ). Unter dem Aspekt „Gestern – Heute – Morgen“ richtet sich ein Augenmerk auch auf die zukünftige Entwicklung der Stadt: „Wir nutzen den Schwung auch um zu fragen: Wo wollen wir hin?" Wir wollen die Bevölkerung einbeziehen und 500 Geschichten von Klagenfurtern bringen, dann gibt es noch 500 Ideen für die Zukunft und es wird 500 Klagenfurter geben, die ein tolles Chorkonzert geben werden.“

Nachhaltige Aktivitäten

Der Slogan für das Jubiläumsjahr wird „Klagenfurt macht Geschichte“ lauten. Im Sinne des neuen Leitbildes als „Stadt der Begegnung“ im Alpen-Adria-Raum soll das ganze Jahr über gefeiert werden - auch um Referenz für künftige große Jubiläen abzulegen, zum Beispiel 100 Jahre Volksabstimmung 2020, oder 950 Jahre Diözese Gurk.

„Durch Vermittlung unserer durchaus beachtlichen Entwicklung, unserer Leistungen und das Nachdenken über zukünftige Chancen kann es durchaus gelingen, in der Bevölkerung eine Dynamik und Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Es ist daher positiv anzumerken, dass alle Parteien hinter dem Projekt stehen“, betonte Bürgermeisterin.

ORF

Bildungsstandort mit Technologieschwerpunkt

Im Herbst wird im Lakeside-Park einen Kongress in Richtung „Smart City“ geben. Das Stadtoberhaupt zeigte sich überzeugt davon, dass Klagenfurt eine große Zukunft als Bildungsstandort mit einem Technologieschwerpunkt habe: „Das Ganze in einer schönen Umgebung mit einer unheimlich großen Lebensqualität.“ Beteiligt sind Experten aus den Bereichen Geschichte, Kultur, Bildung, Stadtentwicklung, Sport, aber auch Menschen und ihre Geschichten.

TV-Doku über Geschichte von Klagenfurt

Der ORF-Kärnten produziert anlässlich des Jubiläums eine TV-Dokumentation über die bewegende Geschichte von Klagenfurt. Sie wird Anfang nächsten Jahres in der Reihe „Österreich Bild“ gesendet.

Link: