Gewitter: Häuser am Griffner Berg vermurt

Schwere Gewitter sorgen in ganz Kärnten seit Sonntagmittag für Feuerwehreinsätze. 29 Feuerwehren standen auch am Nachmittag noch im Einsatz, darunter am Griffner Berg, wo Häuser vermurt wurden.

Am Griffner Berg sind Straßen und Wege unpassierbar. Die Gemeinde bildete mit der Feuerwehr einen Krisenstab, Personen sind aber nicht in Gefahr. Kärntenweit waren etwa 2.000 Haushalte waren ohne Strom. Die Kelag arbeitet an der Behebung der Schäden.

Bis zum frühen Nachmittag gab es laut der Landesalarm- und Warnzentrale insgesamt 60 Unwettereinsätze. Es kam zu Überflutungen, Vermurungen und Bäume stürzten um.

Pörtschach: Schrankenanlage defekt

An einem Bahnübergang in Pörtschach kam es wegen Blitzschlages zu einem Ausfall der Schrankenanlage. Die ÖBB sind dabei, den Schaden zu beheben.

Im Gebäude der ehemaligen Post in Pörtschach wurde der Keller überflutet. Aufmerksame Nachbarn hatten gemerkt, dass sich das Wasser vor einer Kellertüre staute. Sie verständigten die Feuerwehr, die sofort anrückte, um das Wasser abzupumpen.

Auch im Stadtgebiet von Klagenfurt standen zahlreiche Keller unter Wasser.

Willkommener Regen wegen Waldbränden

Für Aufatmen sorgten die Regenfälle dagegen am Radischkogel in Rosenbach (Bezirk Villach-Land). Ein Waldbrand hatte dort zu einem schwierigen Großeinsatz in 1.500 Meter Seehöhe geführt. Noch am Freitagvormittag waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Bekämpfung der Glutnester beschäftigt gewesen. Einen Waldbrand gab es auch auf der Raggaalm (Bezirk Spittal/Drau). Die Feuerwehr musste die Löscharbeiten wegen der einsetzenden Regenfälle abbrechen - mehr dazu in Waldbrände hielten Einsatzkräfte in Atem (kaernten.ORF.at; 25.6.17).

Bereits in der Nacht auf Freitag zogen einige Unwetter mit starkem Wind über Teile Kärntens hinweg. Durch Blitzschlag wurden Brände verursacht. Die Feuerwehren mussten mehrmals ausrücken - mehr dazu in Neuerliche Unwetter mit starkem Wind (kaernten.ORF.at; 23.6.17).