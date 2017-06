„Frontaler“ wegen Insekts auf Brille

Weil sich ein Insekt auf die Brille eines 18 Jahre alten Autolenkers gesetzt hat, ist er am Samstagabend mit seinem Fahrzeug in Bad Kleinkirchheim frontal gegen das Auto einer 57 Jahre alten Frau geprallt. Eine Insassin wurde verletzt.

Der 18 Jahre alte Schüler aus Salzburg war mit seinem Pkw in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim unterwegs, als seine Sicht auf die Fahrbahn plötzlich beeinträchtigt wurde. Ein Insekt hatte sich auf seine Brille gesetzt. Bei dm Versuch, es zu entfernen, geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 57-jährigen Frau aus der Gemeinde Bad Kleinkirchheim zusammen. Bei dem Unfall wurde eine Pensionistin, die als Beifahrerin im Pkw der Frau mitfuhr, unbestimmten Grades verletzt. Die beiden Pkw-Lenker blieben unverletzt.

Zu einem anderen „tierischen Zwischenfall“ kam es in Villach: eine Frau fand in ihrer Wohnung eine orange-gelbe Schlange. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine ungiftige Kornnatter - mehr dazu in Frau entdeckte Schlange in Wohnung.