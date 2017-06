Waldbrand hält Einsatzkräfte in Atem

110 Feuerwehrleute haben am Samstag einen Waldbrand in den Karawanken im Bereich des Radischkogels (Bezirk Villach-Land) bekämpft. Sie mussten mittels Hubschrauber eingeflogen werden. Am Sonntag müssen noch Glutnester bekämpft werden.

Ein Autofahrer bemerkte am Samstag gegen 16.15 Uhr dichte Rauchschwaden in den Karawanken oberhalb von St. Jakob im Rosental. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers „Libelle“ konnte ein Waldbrand im Bereich des Radischkogels lokalisiert werden. Löscharbeiten von der Luft aus waren jedoch aufgrund des starken Windes nicht möglich. Über die Forststraße wurde das Löschwasser in Tankwagen so nahe wie möglich zum Brandgeschehen gefahren und das Feuer händisch gelöscht.

Insgesamt standen acht Feuerwehren aus dem Bezirk Villach-Land und Klagenfurt-Land im Einsatz. Rund 400 Quadratmeter Waldfläche wurde ein Raub der Flammen.

Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental

Brandursache unklar

15 Einsatzkräfte waren Sonntagvormittag weiterhin im Einsatz, um noch vorhandene Glutnester zu löschen. Die Ursache für das Feuer war vorerst noch unklar, bis dato sei kein Fremdverschulden festgestellt worden. Personen wurden nicht verletzt.

Auch im südlichen Niederösterreich sind am Samstag zwei Waldbrände ausgebrochen. Bei Gutenstein (Bezirk Wr. Neustadt) dauerten die Löscharbeiten am Sonntag noch an, erschwert durch den Wind und die fehlende Wasserversorgung - mehr dazu in Schwierige Löscharbeiten bei Waldbrand.