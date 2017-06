Aufholbedarf bei Flüchtlings-Ausbildung

Vertreter von 30 verschiedenen Einrichtungen - darunter Wissenschaftler und Flüchtlingsbetreuer, Polizisten und Politiker - sind gemeinsam der Frage nachgegangen, wie unbegleitete Minderjährige in die Gesellschaft integriert werden können. Sie orten Aufholbedarf bei Betreuung und Ausbildung.

Es gibt sechs Heime in Kärnten, in denen 160 Flüchtlingskinder untergebracht sind. Um ihnen eine echte Chance zur Integration zu geben, gelte es, deren Lebensbedingungen zu verbessern, sagt Universitätsprofessor Georg Gombos. Betreuung und schulische Förderung dürfe nicht vom Asylstatus abhängen. In der UN-Kinderrechte-Charta sei eines der ersten Prinzipien die Gleichbehandlung. Alle Kinder hätten ein Recht auf Bildung. „Die müsste ich auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einfordern. Da sind wir aber eigentlich ganz weit weg“, so Gombos.

Ziel: Schulbesuch auch mit über 15 ermöglichen

Flüchtlingskinder dürfen zwar bis zu einem Alter von 15 Jahren die Schule besuchen, haben aber - aufgrund der Sprachbarriere - oft Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen. Wenn sie Deutsch dann erlernt haben, sind sie oft schon ausgeschult. Eva Maria Diemling, Betreuerin im Jugendheim Görtschach, regt, an, dass es für diese Jugendlichen dann sinnvoll wäre, dennoch regelmäßig eine Art Schule zu besuchen, um Englisch, Mathematik und Deutsch zu lernen.

Mehr Betreuer gefordert

Bis traumatisierte Flüchtlingskinder eine Psychotherapie bewilligt bekämen, dauere es oft ein Jahr, so Diemling. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Gruppen-Größen. Zuviele Kinder - bis zu 60 - lebten auf zu engem Raum, das schaffe Konfliktpotenzial.

Jugendanwältin Astrid Liebhauser-Karl sagt, dass man sich den Mindeststandards nur ganz langsam nähere. Es sei wichtig, dass die Forderungen von der Politik ernst genommen würden. Derzeit seien in den Heimen zwei Betreuer für bis zu 20 Kinder zuständig, der tatsächliche Betreuungsbedarf sei aber weit höher.

