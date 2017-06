9.000 Jugendliche bei United World Games

9.000 Jugendliche aus aller Welt nehmen derzeit an den United World Games in Kärnten teil. Sie kommen aus 37 Nationen und messen sich in elf Sportarten. Die Erfolgsgeschichte begann im Jahr 2005 mit 500 Teilnehmern.

Ganz Klagenfurt steht im Zeichen des größen Jugendsportfestivals Europas. An 27 Austragungsorten in drei Städten werden elf Sportarten ausgeübt. Die Eröffnung findet am Freitagabend statt, alle Veranstaltungen in Klagenfurt, Villach und Feldkirchen kann man bei freiem Eintritt besuchen.

„Mit diesem Erfolg nicht gerechnet“

Veranstalter Achill Rumpold sagte, er man hätte nie gedacht, dass die Veranstaltung weltweit so ein Erfolg würde und dass nun schon 9.000 Jugendliche teilnehmen. Man verstehe sich als völkerverbindende Bewegung. Rund um das Klagenfurter Stadion wurden für jede Nation Zelte aufgestellt, es gebe am Abend eine tolle Stimmung. Mitarbeiter und Spieler kommen immer wieder, es entstehen Freundschaften über Grenzen hinweg.

Bis zu 3,5 Mio. Wertschöpfung

Man habe eine Wertschöpfung von drei bis 3,5 Mio. Euro, so Rumpold, wobei der Veranstalter ein gemeinnütziger Verein sei. Betreuer und Teilnehmer wohnen in Pensionen, Hotels und Campingplätzen. Für die Zukunft sei geplant, die Dauer auf eine Woche auszuweiten und Trainingscamps in aller Welt anzubieten mit den besten Coaches.

Die Jugendlichen messen sich in Basketball, Fußball, Volleyball, Rugby, Schwimmen, Leichtathletik, Floorball, Orientierung, Hallenhockey, Handball und Turnen.

