Suche nach Hund endete mit Seilbergung

Eine 58 Jahre alte Deutsche hat am Donnerstag auf dem Kitzelsberg (Bezirk Völkermarkt) im unwegsamen Gelände nach ihrem vermeintlich abgestürzten Hund gesucht. Sie verließ die Kraft und sue musste mittels Seil geborgen werden.

Gegen 11.30 Uhr erstattete ein 58 Jahre alter Urlauber aus Deutschland Anzeige, dass sein Hund an der Ostseite des Kitzelsberges vermutlich abgestürzt sei. Beim Eintreffen der Polizeistreife gab er an, dass in der Zwischenzeit seine 58 Jahre alte Gattin den Hund im unwegsamen Gelände suchen gegangen sei. Sie konnte diesen jedoch nicht auffinden.

Auf dem Rückweg schaffte sie es nicht mehr aus eigener Kraft den steilen Hang hinauf. Die Frau musste von zwei Mitgliedern der Alpinen Einsatzgruppe Völkermarkt mittels Seil geborgen werden. Sie blieb unverletzt.

Hund verletzt

Die anschließende Suche nach dem Hund des Paares verlief negativ. Als die beiden von der Polizeistreife kurz nach 14.00 Uhr zur Urlaubsunterkunft gebracht wurden, wurde dort der Hund offensichtlich verletzt aufgefunden. Er wurde vom Ehepaar zum Tierarzt gebracht.