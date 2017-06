Wieder Drogenring gesprengt

Mehrere Monate hat die Polizei Villach Ermittlungen gegen einen Drogenring geführt. Alle Verdächtigen sind afghanische Asylwerber, rund 300 Käufer wurden ausgeforscht. Acht Personen wurden verhaftet.

Seit Jänner 2017 führten die Ermittler Erhebungen gegen die Tätergruppe aus dem Raum Villach wegen gewerbsmäßigen Suchtgifthandels durch. Am 24. Mai wurden von Beamten des Bezirkspolizeikommandos Villach und des Landeskriminalamtes Kärnten mit Unterstützung des EKO Cobra über Auftrag der Staatsanwaltschaft vier Personen an ihren Wohnadressen in Villach festgenommen.

Polizei

Im Zuge der durchgeführtenn Hausdurchsuchungen wurden Suchtgift (Kokain und mehrere Kilo Cannabiskraut), mehrere tausend Euro Bargeld, das laut Polizei aus Suchtgiftverkäufen stammt, Laptops, Handys sowie eine Fotoausrüstung sichergestellt. Bei weiteren Ermittlungen wurden fünf weitere Personen zum Teil auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Verdächtige alle afghanische Asylwerber

Insgesamt acht Festgenommene wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, eine Person wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Zuge der Ermittlungen gegen die Verdächtige, die allesamt afghanische Asylwerber ohne Beschäftigung im Alter zwischen 22 und 29 Jahren sind, konnten ca. 300 Suchtgiftabnehmer aus dem Raum Villach, Villach-Land, Spittal/Drau und Klagenfurt ermittelt.

Bei den Abnehmern handelt es sich um eine Vielzahl von Minderjährigen (15 bis 18 Jahre). Der Straßenverkauf erfolgte auch direkt vor Innenstadtlokalen in Villach, wo sich die Jugendlichen aufgehalten haben. Der Straßenverkaufswert der gehandelten Suchtgifte dürfte bei mehreren hunderttausend Euro liegen.

Erst am Dienstag gab die Polizei Klagenfurt bekannt, dass eine nigerianische Drogenbande ausgeforscht wurde - mehr dazu in „Suchtgiftbunker“ ausgehoben.